«Санз» обыграли «Джаз» без Девина Букера и Брэдли Била. Кевин Дюрэнт набрал 26 очков

« » одержал уверенную домашнюю победу над «Ютой» (126:104), несмотря на отсутствие в своем составе звездных защитников и .

Третий лидер команды набрал 26 очков (8 из 11 с игры, 9 из 9 с линии штрафных), сделал 7 передач, 4 подбора, 1 перехват, 1 блок-шот и 2 потери.

Эрик Гордон добавил 21 очко, Грэйсон Аллен – 17.

«Санз» начали сезон с двух побед в трех матчах.

Лука сразу заткнул хейтеров: 49 очков, 4 из 4 в клатче, победная трешка крюком от щита!