«Санз» обыграли «Джаз» без Девина Букера и Брэдли Била. Кевин Дюрэнт набрал 26 очков

Теги Финикс НБА Баскетбол - видео Юта Кевин Дюрэнт Брэдли Бил Девин Букер Баскетбол

«Финикс» одержал уверенную домашнюю победу над «Ютой» (126:104), несмотря на отсутствие в своем составе звездных защитников Девина Букера и Брэдли Била.

Третий лидер команды Кевин Дюрэнт набрал 26 очков (8 из 11 с игры, 9 из 9 с линии штрафных), сделал 7 передач, 4 подбора, 1 перехват, 1 блок-шот и 2 потери.

Эрик Гордон добавил 21 очко, Грэйсон Аллен – 17.

«Санз» начали сезон с двух побед в трех матчах.

 Лука сразу заткнул хейтеров: 49 очков, 4 из 4 в клатче, победная трешка крюком от щита!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий