Кевин Дюрэнт по ходу матча с «Лейкерс»: «Они не играют в защите»
В сеть выложили видео с форвардом «Финикса» Кевином Дюрэнтом, который по ходу матча с «Лейкерс» критически отозвался об игре калифорнийцев в защите.
Дюрэнт спровоцировал нарушение у Кэма Реддиша, после чего устроил трешток.
«Он постоянно фолит на мне. Они не играют в защите... Мне плевать на них. У них не получается оказывать на меня давление», – произнес Дюрэнт.
Кевин набрал 39 очков, но победа осталась за «озерниками» – 100:95.
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