В сеть выложили видео с форвардом « » , который по ходу матча с « » критически отозвался об игре калифорнийцев в защите.

Дюрэнт спровоцировал нарушение у , после чего устроил трешток.

«Он постоянно фолит на мне. Они не играют в защите... Мне плевать на них. У них не получается оказывать на меня давление», – произнес Дюрэнт.

Кевин набрал 39 очков, но победа осталась за «озерниками» – 100:95.

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