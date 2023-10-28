Кевин Дюрэнт по ходу матча с «Лейкерс»: «Они не играют в защите»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Финикс НБА Баскетбол - видео Кевин Дюрэнт Кэм Реддиш Баскетбол

В сеть выложили видео с форвардом «Финикса» Кевином Дюрэнтом, который по ходу матча с «Лейкерс» критически отозвался об игре калифорнийцев в защите.

Дюрэнт спровоцировал нарушение у Кэма Реддиша, после чего устроил трешток.

«Он постоянно фолит на мне. Они не играют в защите... Мне плевать на них. У них не получается оказывать на меня давление», – произнес Дюрэнт.

Кевин набрал 39 очков, но победа осталась за «озерниками» – 100:95.

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