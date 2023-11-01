Винс Картер: «Лука Дончич – лучший игрок в «Далласе»

Легенда НБА Винс Картер не согласился с , который заявил, что звездный разыгрывающий « » не является лучшим игроком в своей команде.

«Лука — лучший игрок в «Далласе». — один из самых талантливых скореров в лиге, и я думаю, что они могут дополнять друг друга, если Лука позволит этому случиться, то есть иногда будет играть без мяча.

Если Лука будет играть без мяча, он сможет делать все, что захочет», – сказал Картер.

Лука сразу заткнул хейтеров: 49 очков, 4 из 4 в клатче, победная трешка крюком от щита!