Винс Картер: «Лука Дончич – лучший игрок в «Далласе»
Легенда НБА Винс Картер не согласился с Кеньоном Мартином, который заявил, что звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич не является лучшим игроком в своей команде.
«Лука — лучший игрок в «Далласе». Кайри Ирвинг — один из самых талантливых скореров в лиге, и я думаю, что они могут дополнять друг друга, если Лука позволит этому случиться, то есть иногда будет играть без мяча.
Если Лука будет играть без мяча, он сможет делать все, что захочет», – сказал Картер.
Лука сразу заткнул хейтеров: 49 очков, 4 из 4 в клатче, победная трешка крюком от щита!
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