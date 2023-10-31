«Мемфис» впервые с 2004 года начал сезон с четырех поражений
«Мемфис» в понедельник потерпел поражение от «Далласа» со счетом 110:125.
«Гризлис» имеют результат 0-4 на старте нового сезона. Последний раз команда начинала регулярный чемпионат с подобным показателем в 2004 году.
В том сезоне клуб из Теннесси завершил регулярку с показателем 45-37 и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил «Финиксу».
«Мемфис» продолжает играть без лидера команды Джа Морэнта, который отбывает 25-матчевую дисквалификацию за демонстрацию оружия в соцсетях.
«Мы были близки. И скоро для нас снова будет актуальна победная повестка», – считает игрок «Гризлис» Десмонд Бэйн.
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А я думал они ЛАЛ уступили, где в 6й игре было -40