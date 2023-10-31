«Мемфис» в понедельник потерпел поражение от « » со счетом 110:125.

«Гризлис» имеют результат 0-4 на старте нового сезона. Последний раз команда начинала регулярный чемпионат с подобным показателем в 2004 году.

В том сезоне клуб из Теннесси завершил регулярку с показателем 45-37 и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил «Финиксу».

« » продолжает играть без лидера команды , который отбывает 25-матчевую дисквалификацию за демонстрацию оружия в соцсетях.

«Мы были близки. И скоро для нас снова будет актуальна победная повестка», – считает игрок «Гризлис» .

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