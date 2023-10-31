«Мемфис» впервые с 2004 года начал сезон с четырех поражений

Теги Даллас Мемфис НБА Джа Морэнт Десмонд Бэйн Баскетбол

«Мемфис» в понедельник потерпел поражение от «Далласа» со счетом 110:125.

«Гризлис» имеют результат 0-4 на старте нового сезона. Последний раз команда начинала регулярный чемпионат с подобным показателем в 2004 году.

В том сезоне клуб из Теннесси завершил регулярку с показателем 45-37 и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил «Финиксу».

«Мемфис» продолжает играть без лидера команды Джа Морэнта, который отбывает 25-матчевую дисквалификацию за демонстрацию оружия в соцсетях.

«Мы были близки. И скоро для нас снова будет актуальна победная повестка», – считает игрок «Гризлис» Десмонд Бэйн.

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7 комментариев

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dev0
Брукс наверняка их предупреждал, что без него корабль пойдет ко дну
+4
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M & M
они в прошлом году без Джа выиграли больше, чем с ним. видимо не хватает Таюса Джонса и Адамса
+4
-1
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Dr Gonzo
Ответ Agent Smith
Джа, конечно не хватает. Но все равно как-то неожиданно слабо🏀
Его в прошлом сезоне более чем успешно Джонс подменял, но теперь и его нет.
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Agent Smith
Джа, конечно не хватает. Но все равно как-то неожиданно слабо🏀
+2
-1
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norg
Брукс ушел и все
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Алексей Вдовин
В том сезоне клуб из Теннесси завершил регулярку с показателем 45-37 и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил «Финиксу».
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А я думал они ЛАЛ уступили, где в 6й игре было -40
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Aleksey Lisitsyn
Не смотрел пока не одной их игры, но те кто видел подскажите, не ужели там так все плохо?
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