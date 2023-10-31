Кайри Ирвинг не смог сыграть с «Мемфисом» из-за проблем со стопой

Разыгрывающий « » не смог выйти на площадку в матче с « » (125:110) из-за проблем со стопой.

«Мэверикс» решили снять Кайри с игры в последний момент. О степени серьезности травмы не сообщалось.

В первых двух встречах сезона Ирвинг набирал 19,5 очка, 4,5 подбора и 6,0 передачи за игру.

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