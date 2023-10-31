Лука Дончич забросил мяч в кольцо головой

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич во время разминки перед вчерашним матчем с «Мемфисом» исполнил очередной трик-шот, забросив мяч в кольцо головой.

Словенец и его партнер по команде Дуайт Пауэлл решили развлечь присутствующих зрителей. Сначала Пауэлл набросил на плечо Дончичу, затем вернул мяч головой, после чего Дончич отправил мяч в кольцо ударом головы.

Лука сразу заткнул хейтеров: 49 очков, 4 из 4 в клатче, победная трешка крюком от щита!