Лу Уильямс: «Клипперс» выиграли бы чемпионат, если бы не случился COVID»

Бывший игрок НБА Лу Уильямс заявил, что «Клипперс» выиграли бы чемпионат в 2020 году, если бы не COVID-19 и командам не пришлось бы доигрывать сезон в «пузыре».

«Начнем с того, что нас с трудом затащили в этот «пузырь». Мы не хотели туда ехать.

Мы приехали с неправильным настроем. Мы не были настроены завершить начатое. Мы не хотели там находиться. Я провел в «пузыре» 97 дней и, по-моему, на 67-й день я сказал: «Давайте убираться отсюда».

Мы психологически не были готовы находиться там долгое время. У нас не было мотивации, мы слышали разговоры о том, что никто не будет уважать этот титул, и мы просто сняли ногу с педали газа», – рассказал Уильямс.

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