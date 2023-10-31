Лу Уильямс: «Клипперс» выиграли бы чемпионат, если бы не случился COVID»

Теги Клипперс Лу Уильямс НБА Баскетбол

Бывший игрок НБА Лу Уильямс заявил, что «Клипперс» выиграли бы чемпионат в 2020 году, если бы не COVID-19 и командам не пришлось бы доигрывать сезон в «пузыре».

«Начнем с того, что нас с трудом затащили в этот «пузырь». Мы не хотели туда ехать.

Мы приехали с неправильным настроем. Мы не были настроены завершить начатое. Мы не хотели там находиться. Я провел в «пузыре» 97 дней и, по-моему, на 67-й день я сказал: «Давайте убираться отсюда».

Мы психологически не были готовы находиться там долгое время. У нас не было мотивации, мы слышали разговоры о том, что никто не будет уважать этот титул, и мы просто сняли ногу с педали газа», – рассказал Уильямс.

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12 комментариев

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Роман Сприкут
Если вдруг кто-то забыл: Лу - тот самый чувак, что попросил уехать из пузыря на похороны дедушки, а потом был обнаружен в стрип-клубе и сел на карантин по возвращении в Диснейуорлд.
+41
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+41
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gangstarr
Чушь какая-то если честно, максимально нелепое оправдание
+23
-5
+18
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КристапсПорзингис
Ну при таких раскладах ,еще больше уважения Лейкерс и ЛеБрону))) в сложных условиях взяли титул,а Лу пусть дальше плачет как им было тяжело и как было бы если бы …..
+19
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ta-tosha
Клиперс не выиграли бы, даже если бы остались после этого ковида единственной командой в НБА. У них бы сломался автобус и они не доехали до арены :)
+16
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+14
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Сергей Пузанков
Клипперс выиграли бы чемпионат если бы не другие 29 команд нба
+9
-2
+7
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Mr.BadGuy
У него была уважительная причина находится в стрипклубе - куриные крылышки. Кто из нас хоть раз в жизни не ходил в стрипклуб за куриными крылышками ?
+5
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Ed Monix
Ответ КристапсПорзингис
Ну при таких раскладах ,еще больше уважения Лейкерс и ЛеБрону))) в сложных условиях взяли титул,а Лу пусть дальше плачет как им было тяжело и как было бы если бы …..
Ты, Кристапс, давай там в Бостоне на расслабоне трёшек полные порзинки, ой, корзинки, то есть, соперникам накидывай)) Насчёт Леброна и его товарищей ты прав. А Лу действительно дал понять, что Леброн и Лейкерс проявили самое большое терпение и самообладание, не ныли и не теряли концентрацию. Титул ценен тем, что он добыт в экстремальных условиях.
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Cash_flow
Ответ ta-tosha
Клиперс не выиграли бы, даже если бы остались после этого ковида единственной командой в НБА. У них бы сломался автобус и они не доехали до арены :)
Если бы был Док за рулём, то 100% всё бы так и было)
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Asanov
Ответ Cash_flow
Если бы был Док за рулём, то 100% всё бы так и было)
Команда бы толкала автобус, а он в окно кричал "come on! Let’s go!")))
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