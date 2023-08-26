Кармело Энтони причислил себя и Джей Ар Смита к категории «чистых снайперов»
Знаменитый форвард Кармело Энтони назвал игроков, которых относит к категории «чистых снайперов» («pure hooper»).
«Мне нравятся такие ребята, те, кто доставляет мяч в корзину. Можете отправить их в любую точку мира, на любую площадку, дать им любой мяч – они доставят его по адресу.
Аллен Айверсон – чистый снайпер, Трэйси Макгрэйди, Джей Ар Смит, Лу Уильямс, Джамал Кроуфорд, Кевин Дюрэнт, я сам», – сказал завершивший карьеру Энтони.
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А вот pure hoopers это скорее игроки типа Корвера, Керра, Реддика