Кармело Энтони причислил себя и Джей Ар Смита к категории «чистых снайперов»

Теги Кармело Энтони Аллен Айверсон Джей Ар Смит Трэйси Макгрэйди Джамал Кроуфорд Лу Уильямс НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Знаменитый форвард Кармело Энтони назвал игроков, которых относит к категории «чистых снайперов» («pure hooper»).

«Мне нравятся такие ребята, те, кто доставляет мяч в корзину. Можете отправить их в любую точку мира, на любую площадку, дать им любой мяч – они доставят его по адресу.

Аллен Айверсон – чистый снайпер, Трэйси Макгрэйди, Джей Ар Смит, Лу Уильямс, Джамал Кроуфорд, Кевин Дюрэнт, я сам», – сказал завершивший карьеру Энтони.

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1 комментарий

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Джинобля
Странный выбор, все названные скорее скореры. Которые могут забить любым способом.
А вот pure hoopers это скорее игроки типа Корвера, Керра, Реддика
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