Лу Уильямс был бы рад, если бы награда «Лучший шестой» стала названа в его честь: «Если не я – Кроуфорд. Если не Джамал – Ману Джинобили»

Теги Джамал Кроуфорд Лу Уильямс Ману Джинобили НБА Баскетбол

Если НБА продолжит переименовывать награды в честь бывших игроков, Лу Уильямс был бы рад стать частью награды «Лучшему шестому».

В прошлом сезоне Лига внесла несколько изменений в свои самые престижные награды, официально назвав награду MVP в честь Майкла Джордана, лучшего защитника – в честь Хакима Оладжувона, а «Лучшего шестого» – в честь легенды «Бостона» Джона Хавличека.

Трехкратный обладатель награды Лу Уильямс признался, что это будет «большой честью для него»: «Если не я – Джамал Кроуфорд. Если не Джамал – Ману Джинобили.

Мы сделали это нашим образом жизни. Молодые парни, которым не довелось стать суперзвездами, все равно могут занять эту позицию, чтобы оставить свой след в игре.

Не говорю: «Нет, это не должно быть названо в мою честь». Я бы определенно был рад этому. Но если не я, то точно Джамал. Если не Джамал, то точно Ману», – сказал Уильямс.

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7 комментариев

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Zizu 5
ну претенденты все достойные
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Skeleton64
При всём уважении, ни один из вышеперечисленных не добился в роли шестого и при сопоставимом влиянии столько же, сколько Джон Хавличек. Ну а если судить по продолжительности карьеры в целом, то я отдам голос за Ману.
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Роман Сприкут
Я не понимаю, все пропустили что ли? Уже больше полугода как награда не безымянная https://www.sports.ru/tribuna/blogs/basketblogg/3101626.html
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пашу
Ответ Skeleton64
При всём уважении, ни один из вышеперечисленных не добился в роли шестого и при сопоставимом влиянии столько же, сколько Джон Хавличек. Ну а если судить по продолжительности карьеры в целом, то я отдам голос за Ману.
Да, в принципе, рассматривать кого-то, кроме Хондо, здесь - абсурд. До Хавличка в принципе невозможно было представить звёзду, выходящую со скамейки и закрывающую игры.
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Влад Егоров
Ну не тянет Уильямс или Кроуфорд на это. Слишком уж маленький вклад в историю лиги.
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Skeleton64
Ответ пашу
Да, в принципе, рассматривать кого-то, кроме Хондо, здесь - абсурд. До Хавличка в принципе невозможно было представить звёзду, выходящую со скамейки и закрывающую игры.
Вы знаете, всё же, справедливости ради, Хондо минимум половину карьеры выходил в старте, в то время как Свит Лу или Ману играли 6го всю жизнь. Так-то и Кевин Макхейл может претендовать на схожие лавры, он ведь тоже на заре карьеры выступал агресивным и разноплановым шестым, помог Бостону завоевать перстень.
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