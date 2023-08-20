Лу Уильямс был бы рад, если бы награда «Лучший шестой» стала названа в его честь: «Если не я – Кроуфорд. Если не Джамал – Ману Джинобили»

Если НБА продолжит переименовывать награды в честь бывших игроков, был бы рад стать частью награды «Лучшему шестому».

В прошлом сезоне Лига внесла несколько изменений в свои самые престижные награды, официально назвав награду MVP в честь Майкла Джордана, лучшего защитника – в честь Хакима Оладжувона, а «Лучшего шестого» – в честь легенды «Бостона» Джона Хавличека.

Трехкратный обладатель награды Лу Уильямс признался, что это будет «большой честью для него»: «Если не я – . Если не Джамал – .

Мы сделали это нашим образом жизни. Молодые парни, которым не довелось стать суперзвездами, все равно могут занять эту позицию, чтобы оставить свой след в игре.

Не говорю: «Нет, это не должно быть названо в мою честь». Я бы определенно был рад этому. Но если не я, то точно Джамал. Если не Джамал, то точно Ману», – сказал Уильямс.

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