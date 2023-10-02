Джейсон Кидд: «Джамал Кроуфорд должен быть в Зале славы»

Теги Даллас Джейсон Кидд Джамал Кроуфорд Лу Уильямс НБА Джон Хавличек Зал славы Баскетбол

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд оценил заслуги Джамала Кроуфорда, который по правилам с 2024 года доступен для включения в Зал славы.

Кроуфорд трижды становился лучшим запасным НБА, он делит первенство по этому показателю с Лу Уильямсом

«Если мы говорим о карьере Джамала Кроуфорда, то они должны назвать награду лучшему запасному в его честь, также он должен быть в Зале славы», – заявил Кидд.

Награда «шестому» игроку сезона в НБА названа в честь легенды «Бостона» Джона Хавличека.

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2 комментария

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усы Ларри Бёрда
спорное утверждение. по такой логике и Лу достоин зала славы. а все ли согласны с тем, что Лу этого достоин? так же и Джамал
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Maturmalai
Таким ходом в зал славы начнут вводить еще командных массажистов, мальчиков подающих полотенца, и т.п.
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