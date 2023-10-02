Главный тренер « » оценил заслуги , который по правилам с 2024 года доступен для включения в Зал славы.

Кроуфорд трижды становился лучшим запасным НБА, он делит первенство по этому показателю с

«Если мы говорим о карьере Джамала Кроуфорда, то они должны назвать награду лучшему запасному в его честь, также он должен быть в Зале славы», – заявил Кидд.

Награда «шестому» игроку сезона в названа в честь легенды «Бостона» Джона Хавличека.

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