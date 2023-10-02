Джейсон Кидд: «Джамал Кроуфорд должен быть в Зале славы»
Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд оценил заслуги Джамала Кроуфорда, который по правилам с 2024 года доступен для включения в Зал славы.
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«Если мы говорим о карьере Джамала Кроуфорда, то они должны назвать награду лучшему запасному в его честь, также он должен быть в Зале славы», – заявил Кидд.
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