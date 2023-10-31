НБА может сменить формат Матча всех звезд на «США против остального мира»

Заместитель комиссионера НБА Марк Тейтум заявил, что лига рассматривает возможность смены формата Матча всех звезд на «США против остального мира».

На днях НБА объявила, что Матч всех звезд 2024 года пройдет в формате классического противостояния между Восточной конференцией и Западной конференцией. Матч состоится 18 февраля на стадионе «Гейнбридж Филдхаус» в Индианаполисе, домашнем стадионе «Индианы».

По словам Тейтума, концепция «США против остального мира» обсуждается в лиге и может быть реализована в ближайшем будущем. Также заместитель комиссионера отметил логистические проблемы, связанные с возможным проведением всех звезд в Европе.

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