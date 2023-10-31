НБА может сменить формат Матча всех звезд на «США против остального мира»

Теги НБА Матч всех звезд НБА Баскетбол

Заместитель комиссионера НБА Марк Тейтум заявил, что лига рассматривает возможность смены формата Матча всех звезд на «США против остального мира».

На днях НБА объявила, что Матч всех звезд 2024 года пройдет в формате классического противостояния между Восточной конференцией и Западной конференцией. Матч состоится 18 февраля на стадионе «Гейнбридж Филдхаус» в Индианаполисе, домашнем стадионе «Индианы».

По словам Тейтума, концепция «США против остального мира» обсуждается в лиге и может быть реализована в ближайшем будущем. Также заместитель комиссионера отметил логистические проблемы, связанные с возможным проведением Матча всех звезд в Европе.

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17 комментариев

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Azat LA
А теперь по теме...
Мне кажется, что драфтовые команды были самые интересные, НО... надо делать что-то с мотивацией.
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Challenger13
Хочу увидеть как американцы Эмбид и Банкеро пролетят мимо МВЗ, а условный европейский середнячок типа Вучевича будет играть.
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vzi
Ответ armageddon123456
Вемба то откуда уже тут? Уиггинс скорее туда
Хайпа ради.
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propellerrr
Наконец-то узнаем кто истинный чемпион мира!
США или остальной мир
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100 тысяч кэшем Аренаса
Вот! Дончич - ШГА - Яннис - Йокич - Гобер ушатают первую пятёрку США!
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Azat LA
А ещё говорят, что "Дядя Кавая" это легенда... Тут ДжейТи нехило родню продвигает.
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roentgen
давно пора
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Сергей Пузанков
Кажется, что пока рановато. В прошлом году из всех выбранных на матч (с учетом травмированных) было всего 9 неамерикнцев на 18 американцев даже с учётом камерунца Эмбиида и австралийца Кайри, которые могут за обе команды играть. За год до этого неамериканцев было ещё меньше - 7.
Кто может усилить команду "Мира"? Конечно Мюррей, возможно Вембаньяма (не в этом году, так потом). Забавно будет если Банкеро возьмут на мвз в качестве итальянца. В перспективе Вагнер, Шенгюн. В теории нестыдно может позвать Порзингиса. Кого забыл?
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Сергей Пузанков
А вообще с учётом того, что нынче вызов на матч звезд влияет не только на статус, но ещё и на потенциальную зп, не хочется, чтобы вводились какие-то ограничения. Пусть хоть вообще общее голосование будет и для разбивки на команды драфт как в последние годы
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armageddon123456
Ответ vzi
Курри — Батлер — Лёба — Дюрант — Эмбиид Гилджес — Дончич — Вемба — Яннис — Йокич Это было бы эпично.
Вемба то откуда уже тут? Уиггинс скорее туда
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Yony
Ответ armageddon123456
Вемба то откуда уже тут? Уиггинс скорее туда
Ой. Еще и Виггинс. Ну и немцы подтянутся.
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armageddon123456
Ответ vzi
Два канадца в старте - недостаточно разнообразно для сборной остального мира. Явный крен в сторону северного соседа США. Так что Вемба в тему. Не нравится Вемба (хотя в 2025 он уже потянет матч всех звезд), поставь Вагнера.
Причем тут "нравится - не нравится", я исключительно уровню сужу. Вембе для начала новичка бы взять, а потом уже о вызове на матч звезд думать.
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Tik Tot Don Don
Ответ Are you ready???
Миру не повезло, еще и Эмбид гражданство взял США...
Он получил паспорт Франции перед чемпионатом мира
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