объявила об изменениях формата всех звезд 2024 года, который пройдет в воскресенье, 18 февраля, на стадионе «Гейнбридж Филдхаус» в Индианаполисе, домашнем стадионе «Индиане».

73-й Матч всех звезд НБА пройдет в формате классического матча между Восточной конференцией и Западной конференцией. Процесс голосования останется прежним: от каждой конференции будут выбраны по 12 игроков.

Команды продолжат бороться за победу в каждой четверти для благотворительной организации по своему выбору. Капитанами будут участники Матча всех звезд, которые получат наибольшее количество голосов болельщиков в своей конференции в ходе голосования.

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