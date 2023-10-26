Матч всех звезд-2024 пройдет в формате «Восток против Запада»

Теги НБА Матч всех звезд НБА Баскетбол

НБА объявила об изменениях формата Матча всех звезд 2024 года, который пройдет в воскресенье, 18 февраля, на стадионе «Гейнбридж Филдхаус» в Индианаполисе, домашнем стадионе «Индиане».

73-й Матч всех звезд НБА пройдет в формате классического матча между Восточной конференцией и Западной конференцией. Процесс голосования останется прежним: от каждой конференции будут выбраны по 12 игроков.

Команды продолжат бороться за победу в каждой четверти для благотворительной организации по своему выбору. Капитанами будут участники Матча всех звезд, которые получат наибольшее количество голосов болельщиков в своей конференции в ходе голосования.

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12 комментариев

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fhneh
Перемены ради перемен. От этого варианта уходили как раз по тому, что он не нёс в себе вообще никакой интриги, и никакого интереса. У формата с драфтом хотя бы сами драфты были очень интересные. Сразу вспоминаются и нежелание Дюрантом выбирать Хардена, и игры Леброна в ГМ. Да и четвёртая четверть до 24 очков подарила нам в 19 году едва ли не лучшую концовку МВЗ в истории. А что интересного и интригующего будет теперь? Имхо, шаг назад. Лучше бы сыграли формат США - остальной мир.
+36
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+27
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YuriyBudetDud'
Ну наконец-то, дождались!)
+8
-3
+5
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LBJ236
назад в будущее) =)
+4
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Arenas_betboys.ru
Ответ fhneh
Перемены ради перемен. От этого варианта уходили как раз по тому, что он не нёс в себе вообще никакой интриги, и никакого интереса. У формата с драфтом хотя бы сами драфты были очень интересные. Сразу вспоминаются и нежелание Дюрантом выбирать Хардена, и игры Леброна в ГМ. Да и четвёртая четверть до 24 очков подарила нам в 19 году едва ли не лучшую концовку МВЗ в истории. А что интересного и интригующего будет теперь? Имхо, шаг назад. Лучше бы сыграли формат США - остальной мир.
Четвёртая четверть до 24 очков - это было худшее из нововведений. Был финал с овертаймом на МВЗ и поинтереснее.
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ARAMIS777
Вот это правильно.
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Виктор Шакуров
Еще бы им стимул дали какой ни будь, что бы борьба была, а не конкурс данков и трехочковых с середины поля....
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rembrandao
Ответ LBJ236
назад в будущее) =)
Вперед в прошлое
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Оскар Муравьёв
Так и должно быть.. Как все началось.. А не личные команды брона и прочих
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Anton Smirnov
Млин... И как теперь болеть за Карри и болеть против Леброна? )
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lavrup
Ответ fhneh
Перемены ради перемен. От этого варианта уходили как раз по тому, что он не нёс в себе вообще никакой интриги, и никакого интереса. У формата с драфтом хотя бы сами драфты были очень интересные. Сразу вспоминаются и нежелание Дюрантом выбирать Хардена, и игры Леброна в ГМ. Да и четвёртая четверть до 24 очков подарила нам в 19 году едва ли не лучшую концовку МВЗ в истории. А что интересного и интригующего будет теперь? Имхо, шаг назад. Лучше бы сыграли формат США - остальной мир.
У мира, даже если все будут здоровы, даже с натяжкой 10 звезд не наберется. А у США человек 5-10 достойных в состав по числу просто не попадут.
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