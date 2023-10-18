Разыгрывающий « » рассказал о своих индивидуальных целях.

«Если говорить обо мне лично, то я хочу вернуться туда, где был раньше. Хочу стать участником Матча всех звезд. Хочу быть выше этого уровня. Вот где я хочу быть.

Я никогда не пытаюсь довольствоваться тем, что есть. Никогда не говорю: «Ну, может быть, мне удастся набрать пару голосов при выборе команд на Матч всех звезд». Нет, если бы это было так, то я с таким же успехом мог бы заняться рыбалкой», – заявил Симмонс.

Австралиец трижды за карьеру становился участником звезд. В минувшем сезоне он набирал 6,9 очка, 6,3 подбора и 6,1 передачи в среднем за игру.

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