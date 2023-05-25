«Перестаньте позволять технологиям контролировать ваш гребаный разум». Кайри Ирвинг высказался о ситуации вокруг Джа Морэнта
Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг во время вчерашнего прямого эфира в социальной сети поделился своим видением ситуации, сложившейся вокруг разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта
«Какого бы цвета кожи вы ни были, какого бы вероисповедания ни были, многие из нас нуждаются в заботе и воспитании. Нам стоит нормализовать семейное время.
Перестаньте позволять технологиям контролировать ваш гребаный разум.
Выйдите на солнце, сядьте на землю. Узнайте, что на самом деле означает мир и разум, и молитесь Богу», – сказал Ирвинг.
За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе
Лучшие иллюстрации к плей-офф НБА – от художника, работавшего над «Симпсонами» и «Семейкой Гриффинов»
«Денвер Наггетс» – впервые в финале НБА! Всухую обыграли «Лейкерс» и заставили Леброна думать об уходе на пенсию
"Нам стоит нормализовать семейное время."
Максимально четкий посыл перестать быть рабом соцсетей и смартфонов, уделять больше внимания своему ребенку, остальной семье и духовному развитию.
У Джа есть родители, маленькая дочь. Вместо тупых видосов в сторизы с покатушками, танцульками и кривляниями он может с ними проводить гораздо больше времени