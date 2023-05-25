«Перестаньте позволять технологиям контролировать ваш гребаный разум». Кайри Ирвинг высказался о ситуации вокруг Джа Морэнта

Разыгрывающий « » во время вчерашнего прямого эфира в социальной сети поделился своим видением ситуации, сложившейся вокруг разыгрывающего « »

«Какого бы цвета кожи вы ни были, какого бы вероисповедания ни были, многие из нас нуждаются в заботе и воспитании. Нам стоит нормализовать семейное время.

Перестаньте позволять технологиям контролировать ваш гребаный разум.

Выйдите на солнце, сядьте на землю. Узнайте, что на самом деле означает мир и разум, и молитесь Богу», – сказал Ирвинг.

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе

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