«Перестаньте позволять технологиям контролировать ваш гребаный разум». Кайри Ирвинг высказался о ситуации вокруг Джа Морэнта

Теги Даллас Мемфис НБА Кайри Ирвинг Джа Морэнт Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг во время вчерашнего прямого эфира в социальной сети поделился своим видением ситуации, сложившейся вокруг разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта

«Какого бы цвета кожи вы ни были, какого бы вероисповедания ни были, многие из нас нуждаются в заботе и воспитании. Нам стоит нормализовать семейное время.

Перестаньте позволять технологиям контролировать ваш гребаный разум.

Выйдите на солнце, сядьте на землю. Узнайте, что на самом деле означает мир и разум, и молитесь Богу», – сказал Ирвинг.

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12 комментариев

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Донован хозяин НБА
Ответ xamer 9
Раньше к Кайри относился как к не самому умному парню, но невероятному игроку. Теперь же неудачи в командах в последние годы полностью заставляют забыть его исключительную игру, а эти нелепые высказывания вызывают только ярость. Потому что весь этот поток слов абсолютно ничего не значит, потому что это не философия, а тупая болтология. Что можно вынести из его высказываний? Ни-хе-ра. Или может просто у меня мозг не понимает это, может я слишком скудоумный или просто не готов постичь знания великих мудрецов. Но что то подсказывает, что нет, это просто Ирвинг тупой.
"Перестаньте позволять технологиям контролировать ваш разум."
"Нам стоит нормализовать семейное время."

Максимально четкий посыл перестать быть рабом соцсетей и смартфонов, уделять больше внимания своему ребенку, остальной семье и духовному развитию.
У Джа есть родители, маленькая дочь. Вместо тупых видосов в сторизы с покатушками, танцульками и кривляниями он может с ними проводить гораздо больше времени
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Bdv68
Всем бы такого дилера 🧐🤬☝️
+11
-4
+7
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Birdman NBA
Ответ xamer 9
Раньше к Кайри относился как к не самому умному парню, но невероятному игроку. Теперь же неудачи в командах в последние годы полностью заставляют забыть его исключительную игру, а эти нелепые высказывания вызывают только ярость. Потому что весь этот поток слов абсолютно ничего не значит, потому что это не философия, а тупая болтология. Что можно вынести из его высказываний? Ни-хе-ра. Или может просто у меня мозг не понимает это, может я слишком скудоумный или просто не готов постичь знания великих мудрецов. Но что то подсказывает, что нет, это просто Ирвинг тупой.
Ирвинг конечно шиз*к, но в данном случае что не так? Другими словами он сказал "хватит сидеть за компом, идите подышите свежим воздухом".
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Alexey Alexeev
Это все круто, но сказал он это в соц сети
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Максим Макеев
пистолетик себя джа покупать не просил))
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cm9x4
Пушка - продукт технологий. Переход к палке-копалке решил бы все проблемы для Джа. Наконец-то Кайри прав. 🤣
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Freddy Durst
Курите шишки и шалфей.....
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Михаил Галкин
Кайри Ирвинг ведет эфиры в соц сетях? я думал он по вечерам вокруг костра прыгает с шалфеем и размышляет о плоскости земли... ^_^
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Analjinn
Ответ xamer 9
Раньше к Кайри относился как к не самому умному парню, но невероятному игроку. Теперь же неудачи в командах в последние годы полностью заставляют забыть его исключительную игру, а эти нелепые высказывания вызывают только ярость. Потому что весь этот поток слов абсолютно ничего не значит, потому что это не философия, а тупая болтология. Что можно вынести из его высказываний? Ни-хе-ра. Или может просто у меня мозг не понимает это, может я слишком скудоумный или просто не готов постичь знания великих мудрецов. Но что то подсказывает, что нет, это просто Ирвинг тупой.
Можно вынести что чердак у него едет, к сожалению. Не знаю шалфей тому виной или что, но дальше будет только хуже если он спокойствие не обретёт.
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