«Я был зол на него, он снова травмировал меня». Кайри Ирвинг объяснил, почему не обменялся майками с Диллоном Бруксом

Звездный разыгрывающий « » объяснил, почему отказался обменяться майками с форвардом « » после матча.

«Я был зол на него. Он это знал. В том матче он снова травмировал меня.

После игры я не взял его майку, потому что хотел скорее добраться до раздевалки», – сказал Ирвинг во время стрима на Twitch.

Инцидент произошел в марте после встречи «Мэверикс» с «Гризлис». Брукс предложил Ирвингу обмен, но тот ограничился тем, что отдал свою майку. Во время игры Брукс наступил Ирвингу на правый голеностоп.

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