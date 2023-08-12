«Я был зол на него, он снова травмировал меня». Кайри Ирвинг объяснил, почему не обменялся майками с Диллоном Бруксом

Теги Даллас Мемфис НБА видео Кайри Ирвинг Диллон Брукс Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг объяснил, почему отказался обменяться майками с форвардом «Мемфиса» Диллоном Бруксом после матча.

«Я был зол на него. Он это знал. В том матче он снова травмировал меня.

После игры я не взял его майку, потому что хотел скорее добраться до раздевалки», – сказал Ирвинг во время стрима на Twitch.

Инцидент произошел в марте после встречи «Мэверикс» с «Гризлис». Брукс предложил Ирвингу обмен, но тот ограничился тем, что отдал свою майку. Во время игры Брукс наступил Ирвингу на правый голеностоп.

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1 комментарий

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Владимир Катасонов
Кайри нечего стесняться. Когда человек нарочно травмирует тебя, ты не должен выказывать ему уважение.
«Не потому что он хотел добраться до раздевалки, а потому что просто не захотел брать эту Джерси» - так правильно
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