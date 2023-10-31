Лавар Болл: «Хочу, чтобы мои сыновья играли за «Клипперс»
Легендарный Лавар Болл назвал команду, в которой хотел бы видеть трех своих сыновей – Лонзо, Лианджело и Ламело.
«Я хочу, чтобы все они играли за «Клипперс». Мне не хочется возвращаться в «Лейкерс» из-за того, как они поступили с Лонзо, поэтому давайте перейдем к другому варианту. Давайте перейдем к Стиву Балмеру, он свой чувак. Он мне нравится.
У него скоро появится новая арена. «Клипперс», выменяйте Мело. Я слышу критику в адрес Лонзо, пусть он тогда покинет «Чикаго» и подпишет контракт с «Клипперс», – считает известный шоумен.
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