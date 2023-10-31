Лавар Болл: «Хочу, чтобы мои сыновья играли за «Клипперс»

Легендарный Лавар Болл назвал команду, в которой хотел бы видеть трех своих сыновей – Лонзо, и .

«Я хочу, чтобы все они играли за «Клипперс». Мне не хочется возвращаться в « » из-за того, как они поступили с Лонзо, поэтому давайте перейдем к другому варианту. Давайте перейдем к , он свой чувак. Он мне нравится.

У него скоро появится новая арена. «Клипперс», выменяйте Мело. Я слышу критику в адрес Лонзо, пусть он тогда покинет « » и подпишет контракт с «Клипперс», – считает известный шоумен.

😱Стеф Карри изображает «Крик» Мунка на паркете. Это не Хэллоуин, а издевательство над Диллоном Бруксом

Формы НБА City Edition отвратительнее с каждым годом. Но так было не всегда, вот гениальные экземпляры