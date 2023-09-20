Лонзо и Ламело Болл прорекламировали новые кроссовки от компании Big Baller Brand, принадлежащей их отцу Лавару

Теги Шарлотт НБА кроссовки Лонзо Болл Лавар Болл Ламело Болл Баскетбол

Братья Лонзо и Ламело Болл прорекламировали новую линейку кроссовок от комании Big Baller Brand, которая принадлежит их отцу Лавару Боллу.

Лонзо на своей странице в соцсети опубликовал видеоролик, где произнес небольшую речь: «Кроссовки очень удобные и хорошо сочетаются с красным, белым и черным цветами.

Я только что перенес операцию на колене и прекрасно в них хожу. Ощущаются замечательно, и я рад, что у меня есть возможность их носить».

Также подключился его брат Ламело, продемонстрировавший красную расцветку коллекции и объяснив, как он хочет дополнить дизайн кроссовок.

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