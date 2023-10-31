Шэй Гилджес-Александер, Джейлен Джонсон и Д’Анджело Расселл – в Топ-10 игрового дня НБА
НБА представила подборку лучших моментов матчей, которые состоялись 30 октября.
Первые места в Топ-10 заняли Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»), Джейлен Джонсон («Атланта») и Д’Анджело Расселл («Лейкерс»).
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