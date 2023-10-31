Попадания Д’Анджело Расселла в концовке помогли «Лейкерс» справиться с «Орландо»

Разыгрывающий « » Д’Анджело Расселл стал автором ключевых попаданий в напряженной концовке матча с « » (106:103).

Расселл забросил 3-очковый при счете 101:103 за 1:42 до сирены, а за 8 секунд до конца установил окончательный счет на табло двумя точными бросками с линии.

На счету Расселла 28 очков и 8 передач при 10 из 14 с игры.

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