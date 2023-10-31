Разыгрывающий « » Д’Анджело Расселл исполнил эффектный данк в первой четверти матча с « » (106:103).

Расселл ворвался под кольцо вдоль лицевой линии и поставил сверху с сопротивлением бигмена «Мэджик» .

На счету Расселла 28 очков и 8 передач при 10 из 14 с игры.

😱Стеф Карри изображает «Крик» Мунка на паркете. Это не Хэллоуин, а издевательство над Диллоном Бруксом

Формы НБА City Edition отвратительнее с каждым годом. Но так было не всегда, вот гениальные экземпляры