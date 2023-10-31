Д’Анджело Расселл поставил сверху с сопротивлением Паоло Банкеро

Теги Лейкерс Орландо НБА Баскетбол - видео Д’Анджело Расселл Паоло Банкеро Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Расселл исполнил эффектный данк в первой четверти матча с «Орландо» (106:103).

Расселл ворвался под кольцо вдоль лицевой линии и поставил сверху с сопротивлением бигмена «Мэджик» Паоло Банкеро.

На счету Расселла 28 очков и 8 передач при 10 из 14 с игры.

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