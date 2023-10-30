« » одолел « » в домашнем матче регулярного чемпионата – 132:127 ОТ.

Форвард «королей» упустил возможность на последних секундах основного времени, после чего игра перешла в овертайм.

В дополнительной 5-минутке «Кингз» вели 132:127 за 15,2 секунды до завершения. В этот момент лидер «озерников» не понял маневра Д’Анджело Расселла и допустил потерю при вводе мяча из-за лицевой линии (8:45 на видео).

Леброн набрал 27 очков, 15 подборов и 8 передач, но допустил 8 потерь.

Самый эффективный и самый результативный. За счет чего Ратэн-Мэйс доминирует в Лиге ВТБ на старте сезона