Леброн Джеймс допустил обидную потерю на последних секундах овертайма матча с «Кингз»
«Сакраменто» одолел «Лейкерс» в домашнем матче регулярного чемпионата – 132:127 ОТ.
Форвард «королей» Киган Мюррэй упустил возможность на последних секундах основного времени, после чего игра перешла в овертайм.
В дополнительной 5-минутке «Кингз» вели 132:127 за 15,2 секунды до завершения. В этот момент лидер «озерников» Леброн Джеймс не понял маневра Д’Анджело Расселла и допустил потерю при вводе мяча из-за лицевой линии (8:45 на видео).
Леброн набрал 27 очков, 15 подборов и 8 передач, но допустил 8 потерь.
Самый эффективный и самый результативный. За счет чего Ратэн-Мэйс доминирует в Лиге ВТБ на старте сезона
2 комментария