Леброн Джеймс допустил обидную потерю на последних секундах овертайма матча с «Кингз»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Сакраменто НБА Баскетбол - видео Д’Анджело Расселл Киган Мюррэй Баскетбол

«Сакраменто» одолел «Лейкерс» в домашнем матче регулярного чемпионата – 132:127 ОТ.

Форвард «королей» Киган Мюррэй упустил возможность на последних секундах основного времени, после чего игра перешла в овертайм. 

В дополнительной 5-минутке «Кингз» вели 132:127 за 15,2 секунды до завершения. В этот момент лидер «озерников» Леброн Джеймс не понял маневра Д’Анджело Расселла и допустил потерю при вводе мяча из-за лицевой линии (8:45 на видео).

Леброн набрал 27 очков, 15 подборов и 8 передач, но допустил 8 потерь.

Самый эффективный и самый результативный. За счет чего Ратэн-Мэйс доминирует в Лиге ВТБ на старте сезона

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2 комментария

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Николай Троянцев
чет у Леброна и Д’Анджело взаимопонимание не очень: сначала "Я вижу все", теперь вот это... То ли Леброн " видит не все", то ли ДиЛо что-то не то исполняет, то ли и то, и другое одновременно. непонятно
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ivan petrov
ДиЛо вообще оборзел. Кинг стоит на дуге, руки к мячику тянет, а этот как будто не видит.
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