Журналист The Ringer Кевин О’Коннор: «Есть вероятность, что Хардена обменяют в команду вроде «Буллс», а затем он выкупит контракт и подпишется с «Клипперс»

Журналист The Ringer Кевин О’Коннор считает, что ситуация может разрешиться обменом в команду, готовую принять его контракт как истекающий, а затем разыгрывающий выкупит соглашение и перейдет в « ».

«Проблема в том, что в настоящий момент интерес к Хардену проявляют только «Клипперс», которые не хотят отдавать даже Теренса Мэнна. Действительно ли «Клипперс» так сильно хотят заполучить Хардена, если они даже не хотят отдавать Теренса Мэнна? Ответ: нет, не хотят, и их устраивает то, что они имеют сейчас. Итак, если Харден будет настаивать на своем требовании и «Клипперс» уже не обсуждаются, то кто еще может заинтересоваться им?

Если сделка состоится, то «Хит» будут отличным вариантом, но, по последним данным, «Майами» это не нужно. «Никс»? Харден был бы странной парой рядом с Джейленом Брансоном. «Буллс»? Есть вероятность, что они просто будут рассматривать его как истекающий контракт, что, в конечном счете, могут сделать и другие команды. Возможно, в этом и заключается главная надежда Хардена на данный момент. Его обменяют в какую-нибудь плохую команду вроде «Буллс» или «Блэйзерс», а затем контракт будет выкуплен, чтобы потом подписаться с «Клипперс».

Это был бы прекрасный вариант, если «Сиксерс» смогут получить достаточно активов взамен. С возрастом игроки должны развиваться, а Харден в последние годы сбавил обороты в пользу плеймейкинга. Он мог бы работать в паре с бывшим партнером по «Тандер» Расселлом Уэстбруком, и эти двое могли бы стать отличной опорой для Кавая Ленарда и Пола Джорджа», – пишет О’Коннор.

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