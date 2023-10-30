Журналист The Ringer Кевин О’Коннор: «Есть вероятность, что Хардена обменяют в команду вроде «Буллс», а затем он выкупит контракт и подпишется с «Клипперс»

Теги Чикаго Клипперс Филадельфия Портленд НБА Джеймс Харден Терэнс Мэнн Баскетбол

Журналист The Ringer Кевин О’Коннор считает, что ситуация Джеймса Хардена может разрешиться обменом в команду, готовую принять его контракт как истекающий, а затем разыгрывающий выкупит соглашение и перейдет в «Клипперс».

«Проблема в том, что в настоящий момент интерес к Хардену проявляют только «Клипперс», которые не хотят отдавать даже Теренса Мэнна. Действительно ли «Клипперс» так сильно хотят заполучить Хардена, если они даже не хотят отдавать Теренса Мэнна? Ответ: нет, не хотят, и их устраивает то, что они имеют сейчас. Итак, если Харден будет настаивать на своем требовании и «Клипперс» уже не обсуждаются, то кто еще может заинтересоваться им?

Если сделка состоится, то «Хит» будут отличным вариантом, но, по последним данным, «Майами» это не нужно. «Никс»? Харден был бы странной парой рядом с Джейленом Брансоном. «Буллс»? Есть вероятность, что они просто будут рассматривать его как истекающий контракт, что, в конечном счете, могут сделать и другие команды. Возможно, в этом и заключается главная надежда Хардена на данный момент. Его обменяют в какую-нибудь плохую команду вроде «Буллс» или «Блэйзерс», а затем контракт будет выкуплен, чтобы потом подписаться с «Клипперс».

Это был бы прекрасный вариант, если «Сиксерс» смогут получить достаточно активов взамен. С возрастом игроки должны развиваться, а Харден в последние годы сбавил обороты в пользу плеймейкинга. Он мог бы работать в паре с бывшим партнером по «Тандер» Расселлом Уэстбруком, и эти двое могли бы стать отличной опорой для Кавая Ленарда и Пола Джорджа», – пишет О’Коннор.

Обри Плаза создала медиалигу здорового человека: селебрити играют для души, никакой монетизации

Как смотреть НБА и не сойти с ума от бессонницы. Собрали советы профессионалов

Перстни «Наггетс» называли самыми уродливыми. Мы нашли достойных конкурентов

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман Сприкут
Это всё замечательно, одна проблемка: с новым CBA команды выше хардкэпа (а ЛАК, естественно, намного выше) больше не могут по ходу сезона брать выкупленных игроков, у которых зарплата была выше мидлевела. В отличие от многих других, это правило действует сразу, с 2023-го, без грейс-периода в один сезон.

Поэтому Харден может оказаться в Клипперс в обмене и исключительно в обмене. Больше никак.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Goddemic
Эпично будет. В 2020-м Уэстбрук и Харден - две главные звезды Хьюстона. В 2023 - две минималки в Клипперс
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fungus_Amongus
Даже если не считать то, что подписание его после выкупа для Клипперс невозможно по новым правилам этот О’Коннор все равно выдал бред. Нафига Буллс или Блейзер отдавать за Хардена активы, которые устроят Моури (а хочет он немало) только для того, чтобы выкупить его контракт? Для избавления от каких то очень плохих своих контрактов чтоли? Даже если это было бы так, нафига они нужны Моури?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
noke
Господи, О’Коннор иногда как выдаст...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LilAnswer
Надеюсь Хардена в Клипперс не будет. В команде сейчас хорошая атмосфера, а зная как Харден постоянно меняет команды это нечем хорошим не закончиться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ПП ПП
Ответ Goddemic
Эпично будет. В 2020-м Уэстбрук и Харден - две главные звезды Хьюстона. В 2023 - две минималки в Клипперс
Ну не нужно уж так... У Расела не минималка...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аркадий Байдерин
Ответ Роман Сприкут
Это всё замечательно, одна проблемка: с новым CBA команды выше хардкэпа (а ЛАК, естественно, намного выше) больше не могут по ходу сезона брать выкупленных игроков, у которых зарплата была выше мидлевела. В отличие от многих других, это правило действует сразу, с 2023-го, без грейс-периода в один сезон. Поэтому Харден может оказаться в Клипперс в обмене и исключительно в обмене. Больше никак.
И это справедливо)

А то слишком жирно было бы для лак - не отдавая активов получать таких игроков)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий