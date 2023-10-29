Тайриз Макси присоединился к Чемберлену, Айверсону и Хардену как единственным в истории «Сиксерс» с 30+ очками в двух первых играх сезона

Теги Уилт Чемберлен Аллен Айверсон Филадельфия НБА Джеймс Харден Тайриз Макси Баскетбол

В субботу «Филадельфия» в отсутствие Джеймса Хардена одержала победу в гостевом матче над «Торонто» – 114:107.

Разыгрывающий Тайриз Макси набрал 34 очка – он реализовал 12 из 20 с игры, 7 из 9 из-за дуги, а также сделал 7 передач, 6 подборов, 1 блок-шот и 1 потеря.

Как пишет обозреватель «Сиксерс» Сэм Ди Джованни, Макси присоединился к Уилту Чемберлену, Аллену Айверсону и Джеймсу Хардену как единственным игрокам в истории организации с 30 и более набранными очками в каждой из двух первых игр сезона.

Против «Милуоки» Макси отметился 31 очком и 8 результативными передачами (10 из 22 с игры, 3 из 8 из-за дуги).

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