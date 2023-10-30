Джеймс Харден со вторника должен возобновить тренировки с «Сиксерс»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Ник Нерс Баскетбол

Звездный защитник «Филадельфии» Джеймс Харден, как ожидается, со вторника возобновит тренировки с командой.

В воскресенье Харден присутствовал на первом домашнем матче «76-х». Перед этим он принял участие в предыгровой разминке и аналитическом занятии команды.  

Главный тренер «Сиксерс» Ник Нерс считает, что Харден готов присоединиться к общей группе.

«Если говорить о его кондициях и подобных вещах, то все выглядит позитивно. Нам нужно посмотреть на него вживую, надеюсь, это случится во вторник», – отметил Нерс.

Харден не тренировался с «76-ми» во время подготовки к сезону из-за личных обстоятельств. Он пытался присоединиться к команде перед стартом регулярного чемпионата, но на первые два выездных матча (1-1) его не взяли.

Летом Харден потребовал обмена из «Филадельфии».

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1 комментарий

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Ed Monix
Вся надежда на Нерса и его знание человеческой натуры, может и убедит Хардена не заморачиваться
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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