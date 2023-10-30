Зак Лавин об 1-2 на старте: «Мы пытаемся разобраться в том, что не работает»

Атакующий защитник « » рассказал о своем настрое после неудачного старта сезона (1-2).

«Нам еще предстоит со всем разобраться. Что-то для нас новое, и надо понять, как это использовать. Первые игры, мы не показываем 100% своих возможностей. Пытаемся разобраться в том, что не работает. Но будем продолжать в том же духе.

Мы здесь уже достаточно долго. Вуча уже обменивали, меня обменивали, обменивали. Понимаем, что это бизнес. Очевидно, что мы все расстроены тем, почему не получается играть так, как хотелось бы, но таково положение вещей», – сказал Лавин.

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