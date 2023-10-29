«Вы меня знаете. Я буду играть». У Зака Лавина были спазмы в спине перед матчем с «Детройтом»

Теги Чикаго Детройт НБА Зак Лавин Баскетбол

В субботу атакующий защитник «Чикаго» Зак Лавин установил личный рекорд результативности, набрав 51 очко в гостевом матче против «Детройта» (102:118).

Примечательно, что участие Лавина в матче до самого начала встречи находилось под вопросом из-за спазмов в спине.

«Вы меня знаете. Я буду играть», – цитирует Лавина ESPN.

«Мы проводим третий сезон вместе, и мы знаем, как все устроено. Мы любим друг друга. Демар Дерозан — один из моих лучших друзей, мы все время общаемся, но нам нужно придумать, как заставить это работать», – сказал Лавин после поражения.

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1 комментарий

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Stranfio
Ну так у вас все работало когда был Лонзо живой, а сейчас увы им бы в команду прям элитного разыгрывающего было бы интересно посмотреть.
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