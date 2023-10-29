Зак Лавин, набрав рекордное 51 очко в проигранном матче: «Отстой»
Атакующий защитник «Чикаго» Зак Лавин недоволен поражением от «Детройта» (102:118), несмотря на личный рекорд карьеры – 51 очко в одном матче.
«Я недоволен тем, как играл, и как выглядело нападение. Обидно, когда ты так выступил и проиграл. Отстой.
Мы не хотим, чтобы ситуация развивалась как снежный ком, и мы оказались прижаты спиной к стене. Мы работаем каждый день. Мы должны разобраться», – сказал Лавин.
Лука сразу заткнул хейтеров: 49 очков, 4 из 4 в клатче, победная трешка крюком от щита!
Комментарии