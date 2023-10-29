Стефен Карри может пропустить матч против «Рокетс» из-за боли в стопе

Участие лидера « » в воскресном матче против « » находится под вопросом. У игрока болит левая стопа.

После вчерашнего матча с «Сакраменто» (122:114) Карри был замечен со льдом на ноге.

Сегодня «Уорриорз» провели в Сакраменто легкую тренировку, в которой участвовали только молодые игроки и , который готовится дебютировать в сезоне.

Участие Джонатана Куминги в матче также под вопросом из-за боли в стопе.

Династия «Уорриорс» умерла?