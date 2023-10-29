Стефен Карри может пропустить матч против «Рокетс» из-за боли в стопе
Участие лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри в воскресном матче против «Хьюстона» находится под вопросом. У игрока болит левая стопа.
После вчерашнего матча с «Сакраменто» (122:114) Карри был замечен со льдом на ноге.
Сегодня «Уорриорз» провели в Сакраменто легкую тренировку, в которой участвовали только молодые игроки и Дрэймонд Грин, который готовится дебютировать в сезоне.
Участие Джонатана Куминги в матче также под вопросом из-за боли в стопе.
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