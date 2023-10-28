Дрэймонд Грин дебютирует в сезоне в воскресенье в матче против «Рокетс»

Форвард « » заявил, что дебютирует в сезоне в воскресенье в матче против « », сообщает журналист The Athletic Энтони Слэйтер.

«Завтра. Однозначно», – сказал Грин.

Форвард ожидает ограничения по минутам, но еще не знает, выйдет ли он в стартовой пятерке или начнет матч на скамейке запасных.

Грин пропустил начало сезона из-за растяжения латеральной связки голеностопа левой ноги. Он получил повреждение в начале октября после того, как наступил на ногу Джонатана Куминги на тренировке.

Династия «Уорриорс» умерла?