Президент «Уорриорз»: «Дрэймонд Грин и Крис Пол сказали, что мы выиграем внутрисезонный турнир»

Теги Голден Стэйт Майк Данливи-младший Крис Пол НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Президент «Голден Стэйт» Брэндон Шнайдер заявил, что команда настроена выиграть внутрисезонный турнир.

«Этот турнир добавит нам еще больше матчей, в которых парни будут стараться и пытаться выиграть кубок. Вот все, что мне нужно знать об этом турнире, и, надеюсь, болельщики с этим согласятся.

Около месяца назад я сказал Майку Данливи: «Эй, Майк, что ты думаешь об этом внутрисезонном турнире?» Он ответил: «Дрэймонд Грин и Крис Пол сказали мне, что мы его выиграем». Я сказал: «Хорошо, это все, что мне нужно знать», – рассказал Шнайдер.

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1 комментарий

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Михаил Опякин
Задача на сезон будет выполнена
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