Президент «Уорриорз»: «Дрэймонд Грин и Крис Пол сказали, что мы выиграем внутрисезонный турнир»

Президент « » Брэндон Шнайдер заявил, что команда настроена выиграть внутрисезонный турнир.

«Этот турнир добавит нам еще больше матчей, в которых парни будут стараться и пытаться выиграть кубок. Вот все, что мне нужно знать об этом турнире, и, надеюсь, болельщики с этим согласятся.

Около месяца назад я сказал : «Эй, Майк, что ты думаешь об этом внутрисезонном турнире?» Он ответил: « и сказали мне, что мы его выиграем». Я сказал: «Хорошо, это все, что мне нужно знать», – рассказал Шнайдер.

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