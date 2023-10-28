Девин Букер и Брэдли Бил пропустят матч против «Юты»

Звездные защитники « » и не примут участие в сегодняшнем домашнем матче против «Юты», сообщает журналист Дуэйн Рэнкин.

Бил, который присоединился к «Санз» минувшим летом, пока не провел за команду ни одного официального матча. Его беспокоит спина.

У Букера боли в левой стопе.

Непредсказуемый сезон НБА нас ждет: «Даллас» Дончича разочарует, Леброн не зря мечтает о финале, титул будет у «Денвера», «Бостона» или «Милуоки»