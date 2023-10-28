Девин Букер и Брэдли Бил пропустят матч против «Юты»

Теги травмы Финикс НБА Юта Брэдли Бил Девин Букер Баскетбол

Звездные защитники «Финикса» Девин Букер и Брэдли Бил не примут участие в сегодняшнем домашнем матче против «Юты», сообщает журналист Дуэйн Рэнкин.

Бил, который присоединился к «Санз» минувшим летом, пока не провел за команду ни одного официального матча. Его беспокоит спина.

У Букера боли в левой стопе.

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