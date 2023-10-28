Девин Букер и Брэдли Бил пропустят матч против «Юты»
Звездные защитники «Финикса» Девин Букер и Брэдли Бил не примут участие в сегодняшнем домашнем матче против «Юты», сообщает журналист Дуэйн Рэнкин.
Бил, который присоединился к «Санз» минувшим летом, пока не провел за команду ни одного официального матча. Его беспокоит спина.
У Букера боли в левой стопе.
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