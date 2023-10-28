Звездный форвард « » рассказал забавную историю, связанную с легендой НБА Хакимом Оладжувоном.

В четверг Дюрэнт обошел Оладжувона по набранным очкам за карьеру.

«Моя мама была влюблена в Оладжувона, когда я был ребенком. Так что в нашем доме можно было слышать только о нем. У нас в доме не вспоминали про Джордана. Был только Оладжувон», – заявил Кевин.

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