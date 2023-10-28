Джмми Батлер получил выходной и пропустит матч против «Миннесоты»

Теги Майами Миннесота НБА Джимми Батлер Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер не примет участие в сегодняшнем гостевом матче против «Миннесоты». Клуб предоставил форварду выходной.

«Хит» проведет второй матч за два дня. Во вчерашней встрече с «Бостоном» (111:119) Батлер набрал 14 очков (3 из 11 с игры), сделал 5 подборов и 3 передачи.

Лука сразу заткнул хейтеров: 49 очков, 4 из 4 в клатче, победная трешка крюком от щита!

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6 комментариев

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Nikita Dorodenko
Ответ Epicman
когда он успел устать?))
Кто этих эмо поймет…
+3
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+3
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Fungus_Amongus
А как же новые правила против лоад-менеджмента? Штраф им не грозит за это?
+2
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Epicman
когда он успел устать?))
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qwwertum
ну это как минимум странно
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FEF2
мне кажется, у него был отпуск длиннее чем у всех, еще не в форма
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xamer 9
Ответ Fungus_Amongus
А как же новые правила против лоад-менеджмента? Штраф им не грозит за это?
Не уверен, но матч вроде не будет транслироваться на национальном телевидении, плюс остальные звезды (Бэм вымысле) здоров и будет играть. То есть формально нет нарушения.

Еще вроде Бэм говорил, что ему не нравится, когда его коллеги берут выходной посреди регулярки. Забавно.
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