Джмми Батлер получил выходной и пропустит матч против «Миннесоты»

Лидер « » не примет участие в сегодняшнем гостевом матче против «Миннесоты». Клуб предоставил форварду выходной.

«Хит» проведет второй матч за два дня. Во вчерашней встрече с «Бостоном» (111:119) Батлер набрал 14 очков (3 из 11 с игры), сделал 5 подборов и 3 передачи.

Лука сразу заткнул хейтеров: 49 очков, 4 из 4 в клатче, победная трешка крюком от щита!