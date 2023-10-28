Джмми Батлер получил выходной и пропустит матч против «Миннесоты»
Лидер «Майами» Джимми Батлер не примет участие в сегодняшнем гостевом матче против «Миннесоты». Клуб предоставил форварду выходной.
«Хит» проведет второй матч за два дня. Во вчерашней встрече с «Бостоном» (111:119) Батлер набрал 14 очков (3 из 11 с игры), сделал 5 подборов и 3 передачи.
Лука сразу заткнул хейтеров: 49 очков, 4 из 4 в клатче, победная трешка крюком от щита!
Еще вроде Бэм говорил, что ему не нравится, когда его коллеги берут выходной посреди регулярки. Забавно.