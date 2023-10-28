Брэдли Бил пропустит матч с «Ютой», участие Девина Букера маловероятно

Теги травмы Финикс НБА Юта Брэдли Бил Девин Букер Баскетбол

Звездные защитники «Финикса» Девин Букер и Брэдли Бил по-прежнему испытывают проблемы со здоровьем.

Бил пропустит субботний матч против «Юты», который станет для команды первым в новом сезоне на домашней арене. Новобранца «Санз» беспокоит спина.

У Букера боли в левой стопе. Лидер «Финикса», скорее всего, также не выйдет на площадку.

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1 комментарий

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Caraxes
Мда, они уже ломаются...Там на железного Дюранта все надежды??
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