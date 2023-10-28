Виктор Вембаньяма: «Я должен играть усердно с самого начала матча»

Теги Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма заявил, что ему не хватает стабильности на протяжении всего матча.

«Всю жизнь я предпочитал конец матча, потому что в конце я чувствую себя лучше. Но мне нужно играть лучше до этого.

Это одно из направлений моего совершенствования: играть усердно с самого начала матча», – сказал французский форвард.

Как Вембаньяма готовился к НБА. Впитывал культуру «Сперс», боксировал с бывшим чемпионом, добавил 9 кило

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий