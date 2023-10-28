Виктор Вембаньяма: «Я должен играть усердно с самого начала матча»

Новичок « » заявил, что ему не хватает стабильности на протяжении всего матча.

«Всю жизнь я предпочитал конец матча, потому что в конце я чувствую себя лучше. Но мне нужно играть лучше до этого.

Это одно из направлений моего совершенствования: играть усердно с самого начала матча», – сказал французский форвард.

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