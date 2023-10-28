Виктор Вембаньяма: «Больше всего в жизни люблю побеждать»

Теги Хьюстон Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Бигмен «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма поделился впечатлениями от матча с «Хьюстоном» (126:122 ОТ), в котором он одержал первую победу в НБА.

За 31 минуту первый номер драфта-2023 реализовал 7 из 19 с игры (0 из 6 с дальней дистанции) и 7 из 8 с линии при 4 потерях.

«Я очень сильно люблю побеждать. Люблю это больше всего в жизни. Так что, да, конечно, сейчас я очень доволен.

Когда мы вернулись в раздевалку, тренер Грегг Попович объявил, что у меня только что случилась первая победа в НБА. Это был момент гордости, я был горд собой. Понятно, что это всего одна победа, впереди нас ждет много всего, включая большое количество сложных матчей», – заявил француз.

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1 комментарий

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Stranfio
Вемби был сегодня не всегда хорош, но те 2 блока за пару секунд на Смите было чем-то уникальным.
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+1
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