Бигмен « » поделился впечатлениями от матча с « » (126:122 ОТ), в котором он одержал первую победу в .

За 31 минуту первый номер драфта-2023 реализовал 7 из 19 с игры (0 из 6 с дальней дистанции) и 7 из 8 с линии при 4 потерях.

«Я очень сильно люблю побеждать. Люблю это больше всего в жизни. Так что, да, конечно, сейчас я очень доволен.

Когда мы вернулись в раздевалку, тренер Грегг Попович объявил, что у меня только что случилась первая победа в НБА. Это был момент гордости, я был горд собой. Понятно, что это всего одна победа, впереди нас ждет много всего, включая большое количество сложных матчей», – заявил француз.

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