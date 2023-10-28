Джанмарко Поццекко после дебюта в Евролиге: «Я счастлив. Верю в своих игроков»

Новый главный тренер « » выразил оптимизм, несмотря на пятое подряд поражение французской команды в Евролиге.

В пятницу «Виллербан» проиграл « » (84:87) в дебютном матче Поццекко в .

«Сегодня мне грустно. Не за себя, потому что я очень счастлив, но мне грустно за моих игроков, которые заслужили победу. Они полностью выложились на площадке.

Я пришел сюда всего два дня назад, и мне нужно было понять, какую команду мне предстоит тренировать. И сейчас я могу вам сказать, что очень рад находиться здесь. Я верю в своих игроков. Организация – идеальная. У каждого здесь есть желание сделать что-то хорошее.

Мы способны показывать хороший баскетбол. Эта команда умеет играть в защите. Я очень счастлив», – сказал Поццекко.

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