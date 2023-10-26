Позавчера в Стамбуле прошло пятичасовое совещание представителей команд Евролиги с лицензиями класса «А», гарантирующими место в соревновании на 10 лет.

В ходе обсуждения был поднят вопрос участия тель-авивского «Маккаби» в сезоне-2023/24 (и, как следствие, « » в Еврокубке). Как пишет израильское издание Walla Sports, пять команд из тринадцати выступили с предложением дисквалификации «Маккаби». Ими оказались испанские « », « » и « », а также турецкие « » и « ».

Этими клубами была выражена обеспокоенность по поводу мер безопасности и экономической составляющей, и поэтому они предложили отстранить «Маккаби» от лиги на оставшееся время сезона. Клубы настаивали на том, что не могут гарантировать безопасность команды соперника или своих игроков, где бы они против них ни играли. Между строк они заявили, что опасаются беспорядков и бойкотов мусульманского населения в своем городе, пишет Walla Sports.

Как отмечает издание, пыталась поступить с израильскими командами так же, как и с российскими после начала вооруженных действий в Украине. Тогда решение об отстранении объяснялось вопросами безопасности и заботе об игроках, которым придется путешествовать в различные точки мира.

В ходе этих обсуждений именно « » поддержал позицию России: если реальным соображением при отстранении является безопасность, как это официально заявлено, то нет никаких препятствий для того, чтобы российские команды принимали матчи в нейтральной стране (например, Сербии), и им должно быть разрешено играть, добавляет Walla Sports.

«Панатинаикос», «Олимпиакос», , « », «Виллербан», «Жальгирис» и «Бавария» выступили против отстранения «Маккаби». Вопрос о расширении лиги в Дубай поднять не успели.

«Маккаби» будет принимать домашние матчи Евролиги в сезоне-2023/24 в Белграде, Сербия.

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