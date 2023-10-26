5 команд Евролиги хотели исключить «Маккаби» «по соображениям безопасности». В клубе ответили, что тогда им, как и российским командам, должны разрешить выступать на нейтральном поле

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Позавчера в Стамбуле прошло пятичасовое совещание представителей команд Евролиги с лицензиями класса «А», гарантирующими место в соревновании на 10 лет.

В ходе обсуждения был поднят вопрос участия тель-авивского «Маккаби» в сезоне-2023/24 (и, как следствие, «Хапоэля» в Еврокубке). Как пишет израильское издание Walla Sports, пять команд из тринадцати выступили с предложением дисквалификации «Маккаби». Ими оказались испанские «Реал», «Барселона» и «Баскония», а также турецкие «Фенербахче» и «Анадолу Эфес».

Этими клубами была выражена обеспокоенность по поводу мер безопасности и экономической составляющей, и поэтому они предложили отстранить «Маккаби» от лиги на оставшееся время сезона. Клубы настаивали на том, что не могут гарантировать безопасность команды соперника или своих игроков, где бы они против них ни играли. Между строк они заявили, что опасаются беспорядков и бойкотов мусульманского населения в своем городе, пишет Walla Sports.

Как отмечает издание, Евролига пыталась поступить с израильскими командами так же, как и с российскими после начала вооруженных действий в Украине. Тогда решение об отстранении объяснялось вопросами безопасности и заботе об игроках, которым придется путешествовать в различные точки мира.

В ходе этих обсуждений именно «Маккаби Тель-Авив» поддержал позицию России: если реальным соображением при отстранении является безопасность, как это официально заявлено, то нет никаких препятствий для того, чтобы российские команды принимали матчи в нейтральной стране (например, Сербии), и им должно быть разрешено играть, добавляет Walla Sports.

«Панатинаикос», «Олимпиакос», ЦСКА, «Милан», «Виллербан», «Жальгирис» и «Бавария» выступили против отстранения «Маккаби». Вопрос о расширении лиги в Дубай поднять не успели.

«Маккаби» будет принимать домашние матчи Евролиги в сезоне-2023/24 в Белграде, Сербия.

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25 комментариев

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laidback
В каких таких нейтральных городах играют русские команды, хотелось бы узнать
+86
0
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zukov
Ответ Vitto
Ни то, ни другое.
Мы временно играем на нейтральных. Но не играем. Но на нейтральных, временно.
+54
0
+54
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Mbest77
Международные лиги вдохновились опытом КХЛ, где китайский клуб играет в Подмосковье
+16
0
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Тюменский медвежонок
а как же так? ведь пару дней назад в комментариях дети доказывали что ни одной команды которая хочет отстранения Маккаби нет! вот тебе на, не может быть
+12
-4
+8
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Араик Оганесян
Ответ laidback
В каких таких нейтральных городах играют русские команды, хотелось бы узнать
не играют. Маккаби предлагает, чтоб играли
+8
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Андрей Михайлюк
Ответ Мишаня Кашников
я не понял, наши тоже будут играть или все-таки нас отменили окончательно?
Завтра играет Зенит с Шахроди Горган квалю за место в основном турнире
+7
0
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Mandrin Alex
Читайте дальше заголовка! Маккаби, по факту, призвал допустить наши клубы до соревнований!
+4
0
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Мишаня Кашников
я не понял, наши тоже будут играть или все-таки нас отменили окончательно?
+6
-3
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Russ Ivan
...представители команд Евролиги с лицензиями класса «А», гарантирующими место в соревновании на 10 лет...

А на ЦСКА эта гарантия распространяется, когда можно будет посмотреть ближайшую игру??
+7
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Vitto
Ответ Мишаня Кашников
я не понял, наши тоже будут играть или все-таки нас отменили окончательно?
Ни то, ни другое.
+4
-1
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УсыЧерчесова
ЦСКА принимал участие в голосовании? Зачем?))
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Malay Saratov
Ответ ALEXIS GOL
Что интересно ЦСКА выгнали с лиги, но в совете они что то решают, как же это странно всё)
наших футболистов никуда не пускают-а чиновники из РФС официально по приглашению ездили на ЧМ в Катар.
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Сергей Пузанков
Ответ Mandrin Alex
Читайте дальше заголовка! Маккаби, по факту, призвал допустить наши клубы до соревнований!
А остальные были против? Я думал они по логистическим соображениям не играют
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Сергей Пузанков
Ответ Тюменский медвежонок
а как же так? ведь пару дней назад в комментариях дети доказывали что ни одной команды которая хочет отстранения Маккаби нет! вот тебе на, не может быть
что за чудо дети-инсайдеры?
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Дмитрий Куркаев
Ответ Russ Ivan
...представители команд Евролиги с лицензиями класса «А», гарантирующими место в соревновании на 10 лет... А на ЦСКА эта гарантия распространяется, когда можно будет посмотреть ближайшую игру??
Ну вот примерно как войска выведут, так Клуб Армии и можно будет рассматривать как рукопожатный.)
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ALEXIS GOL
Ответ Russ Ivan
...представители команд Евролиги с лицензиями класса «А», гарантирующими место в соревновании на 10 лет... А на ЦСКА эта гарантия распространяется, когда можно будет посмотреть ближайшую игру??
Примерно через столько же лет)))
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ALEXIS GOL
Ответ zukov
Мы временно играем на нейтральных. Но не играем. Но на нейтральных, временно.
Что интересно ЦСКА выгнали с лиги, но в совете они что то решают, как же это странно всё)
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alexey-roslyakov@yandex.ru
Ответ laidback
В каких таких нейтральных городах играют русские команды, хотелось бы узнать
Я, вижу город которого нет!
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laidback
Ответ Кирилл Дубасов
они в прошлом сезоне сыграли несколько игр пока их не отстранили полностью
А кто и с кем, я что-то не нашёл статистику, подскажите пожалуйста
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Caerly
Ответ laidback
В каких таких нейтральных городах играют русские команды, хотелось бы узнать
Это баскет же
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За Валенсию с 1999
Валенсия красиво Маккаби обыграла
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