Джанмарко Поццекко: «Майк Скотт – лучший снайпер, которого я когда-либо видел»
Новый главный тренер «Виллербана» Джанмарко Поццекко во время тайм-аута в своем дебютном матче в Евролиге дал указание играть на бывшего форварда «Филадельфии» Майка Скотта.
«Нам нужно чаще играть на Майка Скотта, лучшего снайпера, которого я когда-либо видел в жизни», – сказал Поццекко.
В пятницу «Виллербан» уступил на своей площадке «Виртусу» со счетом 84:87. Скотт набрал 13 очков, реализовав 5 из 6 с игры (2 из 3 из-за дуги).
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