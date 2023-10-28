Джанмарко Поццекко: «Майк Скотт – лучший снайпер, которого я когда-либо видел»

Новый главный тренер « » во время тайм-аута в своем дебютном матче в дал указание играть на бывшего форварда «Филадельфии» .

«Нам нужно чаще играть на Майка Скотта, лучшего снайпера, которого я когда-либо видел в жизни», – сказал Поццекко.

В пятницу «Виллербан» уступил на своей площадке « » со счетом 84:87. Скотт набрал 13 очков, реализовав 5 из 6 с игры (2 из 3 из-за дуги).

Алексей Швед едет в чемпионат Китая. А чем можно заняться в Шаньси, помимо баскетбола?