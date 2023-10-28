Демар Дерозан об Алексе Карузо: «Все равно, что выпустить гепарда из клетки»

Теги Чикаго Торонто НБА Демар Дерозан Алекс Карузо Баскетбол

Форвард «Чикаго» Демар Дерозан после матча с «Рэпторс» (104:103 ОТ) выразил восхищение игрой партнера по команде Алекса Карузо.

«У Алекса Карузо потрясающие защитный IQ и инстинкты, за ним интересно наблюдать. Это все равно, что выпустить гепарда из клетки. Он делает все красиво», – сказал Дерозан.

 Карузо стал автором победного трехочкового попадания за 2,3 секунды до конца овертайма при «-2».

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1 комментарий

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Степан Цубер
тут конечно Карузо зарешал
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