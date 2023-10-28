Данк Джейлена Джонсона через двух соперников – лучший момент игрового дня НБА

Теги Атланта Чикаго Даллас НБА Баскетбол - видео Лука Дончич Алекс Карузо Джейлен Джонсон Баскетбол

НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 27 октября.

Топ-10 возглавили Джейлен ДжонсонАтланта»), Алекс КарузоЧикаго») и Лука Дончич («Даллас»).

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4 комментария

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Can
столько данков кайф!!!
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Kudim41
Жаль не попал двойной блокшот Вэмби в клатче..
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Nikadimus
Чтобы на первом месте был не данк, надо наверное положить геймвиннер со своей половины сидя на попе спиной к вражескому кольцу. Больше данков, надо еще больше данков!!

Уже пора наверное сделать «топ-5 моментов» и отдельно «топ-5 данков»
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Nikadimus
Ответ Nikadimus
Чтобы на первом месте был не данк, надо наверное положить геймвиннер со своей половины сидя на попе спиной к вражескому кольцу. Больше данков, надо еще больше данков!! Уже пора наверное сделать «топ-5 моментов» и отдельно «топ-5 данков»
У Карузо перед победной трехой еще перехват так-то. Два блока Вембы подряд в клатче ну уж можно было впихнуть вместо первого реверс-данка.

Но посыл понятен – защита для скучных ботанов, реальные челы бегают и прыгают!
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