Данк Джейлена Джонсона через двух соперников – лучший момент игрового дня НБА
НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 27 октября.
Топ-10 возглавили Джейлен Джонсон («Атланта»), Алекс Карузо («Чикаго») и Лука Дончич («Даллас»).
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Уже пора наверное сделать «топ-5 моментов» и отдельно «топ-5 данков»
Но посыл понятен – защита для скучных ботанов, реальные челы бегают и прыгают!