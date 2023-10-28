Алекс Карузо исполнил победный 3-очковый в овертайме матча с «Торонто»
Защитник «Чикаго» Алекс Карузо стал автором решающего попадания в матче с «Торонто» (104:103 ОТ).
Карузо исполнил победный 3-очковый за 2,3 секунды до завершения овертайма при «-2».
На счету Алекса 13 очков, 13 подборов, 2 передачи и 2 перехвата со скамейки.
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