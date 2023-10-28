Алекс Карузо исполнил победный 3-очковый в овертайме матча с «Торонто»

Теги Чикаго Торонто НБА Баскетбол - видео Алекс Карузо Баскетбол

Защитник «Чикаго» Алекс Карузо стал автором решающего попадания в матче с «Торонто» (104:103 ОТ).

Карузо исполнил победный 3-очковый за 2,3 секунды до завершения овертайма при «-2».

На счету Алекса 13 очков, 13 подборов, 2 передачи и 2 перехвата со скамейки.

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6 комментариев

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Sanan1908
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Daishi
ГОАТ вообще всю концовку над Сиакамом издевался, поймал на чардж, украл мяч и забил после этого победный.)
+6
-1
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bikeich
до мурашек, как люди радуются..
+2
0
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Вадим Ахтямов
Лучший игрок за всю историю Чикаго Буллс!!
+1
0
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Ковш Сосновый
Бистяра
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Pirikas
Карузыч в деле!
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