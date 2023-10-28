Защитник « » стал автором решающего попадания в матче с « » (104:103 ОТ).

Карузо исполнил победный 3-очковый за 2,3 секунды до завершения овертайма при «-2».

На счету Алекса 13 очков, 13 подборов, 2 передачи и 2 перехвата со скамейки.

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