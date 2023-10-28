Демар Дерозан: «Важнее всего то, способен ли ты держать удар и отвечать»

Защитник «Буллс» порадовался за команду после матча с «Рэпторс» (104:103 ОТ).

« » вел «+19» во второй четверти, а в третьей уступал «-11», но в итоге победил в овертайме.

Дерозан набрал 33 очка, включая 18 в четвертой 12-минутке.

«Важнее всего то, способен ли ты держать удар и отвечать. Мы выключались из игры по ходу матча, но не сдались. Держались до самого конца и оставили себе шанс на победу», – заявил Демар.

Решающим стал 3-очковый .

Обри Плаза создала медиалигу здорового человека: селебрити играют для души, никакой монетизации

Как смотреть НБА и не сойти с ума от бессонницы. Собрали советы профессионалов