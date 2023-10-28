Демар Дерозан: «Важнее всего то, способен ли ты держать удар и отвечать»

Теги Чикаго Торонто НБА Баскетбол - видео Демар Дерозан Алекс Карузо Баскетбол

Защитник «Буллс» Демар Дерозан порадовался за команду после матча с «Рэпторс» (104:103 ОТ).

«Чикаго» вел «+19» во второй четверти, а в третьей уступал «-11», но в итоге победил в овертайме.

Дерозан набрал 33 очка, включая 18 в четвертой 12-минутке.

«Важнее всего то, способен ли ты держать удар и отвечать. Мы выключались из игры по ходу матча, но не сдались. Держались до самого конца и оставили себе шанс на победу», – заявил Демар.

Решающим стал 3-очковый Алекса Карузо.

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3 комментария

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бернер тайлера 9ер9ена
сказал Дерозан, который сначада смазал штрафной на равенство, а потом и на победу
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Оба штрафных Гранта Уильямса
Совсем не важно, как ты ударишь, а важно, КАКОЙ ДЕРЖИШЬ УДАР, как двигаешься вперед. Будешь идти – ИДИ, если с испугу не свернешь. Только так побеждают! Если знаешь, чего ты стоишь, иди и бери свое, но будь готов удары держать, а не плакаться и говорить: «Я ничего не добился из-за него, из-за нее, из-за кого-то»!
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Van
Ответ бернер тайлера 9ер9ена
сказал Дерозан, который сначада смазал штрафной на равенство, а потом и на победу
Так он бил. А Карузо держал удар.
+1
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