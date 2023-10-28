Жоан Пеньярройя о возможной отставке: «Сохраняют спокойствие. Буду продолжать работать, пока у меня есть работа»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Баскония Душко Иванович Жоан Пеньярройя Баскетбол

Жоан Пеньярройя после поражения «Басконии» от «Панатинаикоса» прокомментировал слухи о том, что Душко Иванович сменит его на посту главного тренера испанской команды.

«Я буду делать свою работу. Буду продолжать работать, пока у меня есть работа. Я не привык ко всему этому, но сохраняю спокойствие. Эта неделя была трудной не только для меня, но и для всей команды.

оманда оставалась единой. Я благодарен и горжусь усилиями своих игроков, тренерского штаба, ассистентов, физиотерапевтов и даже средств массовой информации.

Несмотря на то, что у нас были проблемы перед матчем, мы хорошо выступили против сильной команды. Нам не хватило энергии в последние 10 минут. Было очевидно, что мы устали», – сказал Пеньярройя.

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