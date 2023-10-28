Эмил Райкович после победы над «Астаной»: «Приятно обыграть соперника, который в этом сезоне показывает хороший баскетбол»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович после разгромной победы над «Астаной» (96:66) отметил, что команда отнеслась серьезно к игре против сильного соперника.

«Сегодня использовали всех игроков, большинство показали хорошую защиту, особенно во второй половине.

Приятно обыграть такого соперника, который в этом сезоне показывает хороший баскетбол, ведь « » обыграла «Нижний», уверенно справилась с «Автодором», до конца боролась с «Зенитом». Потому отнеслись к игре серьезно, и это принесло плоды», – сказал Райкович.

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