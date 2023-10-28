Эмил Райкович: «Астана» в этом сезоне пока выглядит очень хорошо»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча с «Астаной» в лиге ВТБ.

« » в этом сезоне пока выглядит очень хорошо. Я бы сказал, сильнее, чем в прошлом. Из трех матчей они выиграли два, а в третьем здорово боролись с «Зенитом». Потому ждем очень серьезной борьбы.

Понимаем, что для победы необходимо сделать шаг вперед и показать высокий уровень игры», – заявил Райкович.

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