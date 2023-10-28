«Политика вмешивается в спорт и мешает молодым ребятам развиваться. Это неправильно». Тренер России U20 Воеводин об отстранении

Теги Молодежная сборная России по хоккею с шайбой молодежный чемпионат мира Николай Воеводин КХЛ Политика ТАСС Хоккей

Тренер молодежной сборной России считает, что политику нужно отделить от спорта.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея отстранила российские команды от международных соревнований.

Молодежная сборная России примет участие в турнире в Санкт-Петербурге (3-6 ноября), где также сыграют команды Казахстана, Беларуси и юниорская сборная России U18.

«Видно, что политика вмешивается в спорт и мешает молодым ребятам развиваться. Считаю, что это неправильно.

Спорт должен быть отдельно от политики. Международных матчей нет, мы ничего не можем сделать, но горевать не приходится.

Игровая практика существует, не так много теряем, не теряем в мастерстве. [На турнир] нас просили не вызывать игроков, у которых есть хорошая практика в клубах, и федерация пошла навстречу клубам», – сказал главный тренер молодежной сборной России Николай Воеводин.

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