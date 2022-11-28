Посольство США о состоянии Грайнер в колонии РФ: «Здорова и чувствует себя хорошо»
Осужденная в России американская звезда баскетбола Бриттни Грайнер не обращалась с жалобами на условия содержания в колонии.
Об этом РИА Новости рассказала временная поверенная в делах США в РФ Элизабет Руд.
32-летняя Грайнер отбывает наказание в исправительной колонии №2 в Мордовии.
«Насколько мы поняли из общения с ней, она здорова и чувствует себя настолько хорошо, насколько это можно ожидать в ее сложных обстоятельствах.
Сотрудники посольства посетят ее в колонии, как только российские власти дадут нам разрешение», – сказала Руд.
В августе Грайнер была приговорена российским судом к девяти годам колонии строгого режима по обвинению в контрабанде наркотиков. Центровая УГМК была арестована в московском аэропорту в феврале 2022 года с картриджами для вейпа, содержащими гашишное масло.
4 ноября баскетболистку сборной США перевели из подмосковного следственного изолятора в колонию.
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