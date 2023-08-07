Заслуженный тренер России Владимир Тржескал умер в возрасте 92 лет

Теги происшествия Мария Степанова Илона Корстин Светлана Абросимова сборная России жен Владимир Тржескал Баскетбол

Заслуженный тренер России Владимир Тржескал умер в возрасте 92 лет.

«Вместе со своей супругой Кирой Александровной Тржескал Владимир Иосифович вырастил целую плеяду прославленных спортсменов. Легендарные детские тренеры подготовили бронзовых призеров Олимпийских игр, вице-чемпионов мира, чемпионов Европы – Светлану Абросимову, Илону Корстин, Марию Степанову. 

За вклад в подготовку игроков, преданность тренерской профессии и многолетний добросовестный труд Владимир Тржескал был удостоен многочисленных наград. Множество выпускников относились к нему как к отцу», – говорится в заявлении на сайте РФБ.

Товарищеский матч сборных России и Ирана, который состоится сегодня, 7 августа, начнется с минуты молчания в честь известного тренера. 

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