Девин Букер и Брэдли Бил, скорее всего, пропустят матч против «Лейкерс» из-за травм

Защитники « » и , скорее всего, не смогут принять участие в предстоящем матче против « » в Лос-Анджелесе.

Бил испытывает проблемы с поясницей, у Букера боли в левой стопе.

В матче открытия сезона во вторник «Санз» победили «Уорриорз» со счетом 108:104.

Непредсказуемый сезон НБА нас ждет: «Даллас» Дончича разочарует, Леброн не зря мечтает о финале, титул будет у «Денвера», «Бостона» или «Милуоки»