Девин Букер и Брэдли Бил, скорее всего, пропустят матч против «Лейкерс» из-за травм

Теги травмы Лейкерс Финикс НБА Брэдли Бил Девин Букер Баскетбол

Защитники «Финикса» Девин Букер и Брэдли Бил, скорее всего, не смогут принять участие в предстоящем матче против «Лейкерс» в Лос-Анджелесе.

Бил испытывает проблемы с поясницей, у Букера боли в левой стопе.

В матче открытия сезона во вторник «Санз» победили «Уорриорз» со счетом 108:104.

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17 комментариев

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anton18578
похоже Букер дал Билу пенделя
+58
-1
+57
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Gouliash
ожидание: Бил, Букер и Дюрант тянут Финикс к чемпионству
реальность: Ватанабе, Юбэнкс и Нуркич
+29
0
+29
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ggg hhh
где-то мы это уже видели
+16
-1
+15
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Skeleton64
Ответ Gouliash
ожидание: Бил, Букер и Дюрант тянут Финикс к чемпионству реальность: Ватанабе, Юбэнкс и Нуркич
Эрик Гордон! Тащил задницу Бороды, вытащит и этих троих)
+12
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+12
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Сергей Пузанков
Напомните, Бил считается "звездой" по новым правила?
+8
-2
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AaaaRrrr
My new chapter...
+5
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+5
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egro92
изи вин для ЛАЛ?
+3
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McLARENf1
Ответ Gouliash
ожидание: Бил, Букер и Дюрант тянут Финикс к чемпионству реальность: Ватанабе, Юбэнкс и Нуркич
Не повторись история Бруклина, где трио сыграло вместе порядка только 20 матчей
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Noname
таки у нас есть шансы))
0
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Can
Ответ Gouliash
ожидание: Бил, Букер и Дюрант тянут Финикс к чемпионству реальность: Ватанабе, Юбэнкс и Нуркич
где то это мы уже видели
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roentgen
Ответ Xell
Да. Один Дюрант не вытянет
ТАКОЙ Дюрэнт в моно не вытянет даже против Детройта
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